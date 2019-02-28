رزاق فرحان: صححنا جزءا من المسار والمرحلة الثانية ستكون فاصلة

2019/02/28 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب كرة الديوانية رزاق فرحان أنه تمكن بعد استلامه قيادة الفريق تصحيح جزء من ‏مسار النادي لضيق الوقت والمرحلة المقبلة ستكون هي الفاصلة في إنقاذ الديوانية من ‏الهبوط.‏ وقال فرحان أن الفترة التي استلمت من خلالها الفرق كانت ‏مضغوطة ولا يوجد متسع من الوقت لأجراء تغييرات واعتماد أسلوب تكتيكي مغاير وبالتالي ‏حاولنا التصحيح بالممكن […]

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