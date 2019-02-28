الغانم يعلن عن موافقة دولية لعقد مؤتمر لبرلمانات دول جوار العراق قريبـا في بغداد

2019/02/28 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم عن وجود موافقة دولية لعقد مؤتمر لرؤساء برلمانات دول جوار العراق في العاصمة بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة.

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