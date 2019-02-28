2019/02/28 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: umnatEtZCZ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: مكافحة الفساد بدأت من إغلاق المقار الوهمية للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون: مكافحة الفساد بدأت من إغلاق المقار الوهمية للحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).