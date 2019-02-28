2019/02/28 | 20:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: مكافحة الفساد بدأت من إغلاق المقار الوهمية للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: umnatEtZCZ4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: مكافحة الفساد بدأت من إغلاق المقار الوهمية للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون: مكافحة الفساد بدأت من إغلاق المقار الوهمية للحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).