وزارة الكهرباء تُصدر بيان بشأن الابتزاز والتشويش الاعلامي

2019/02/28 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزارة الكهرباء من الجميع التحشيد الوطني لأنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد من خلال اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات الادارية والفنية لإسناد المنظومة الوطنية.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت " الغدير " على نسخة منه " ان أصوات تتعالى هنا وهناك، يروم أصحابها، تظليل الرأي العام، ووضع العصا في عجلة مسيرة البناء واعادة الخدمات ".



مبينة ان هذا الاستهداف الممنهج واللاأخلاقي من هؤلاء الأشخاص لوزارة الكهرباء، والذين سبق وان صرحوا عبر وسائل الاعلام في أوقات سابقة، عكس ما يصرحون به الان، دليل واضح على الانتهازية والوصولية، وصولاً لخانة الابتزاز. واشار البيان الى ان " هؤلاء يستغلون تسريبات الكتب الإدارية والمنشورات المفبركة، وما يحاك عليها من شائعات، وسرديات، واخبار منقوصة، يروجون لها لإرباك عمل الوزارة، وعرقلة تنفيذ خططها بهدف تأجيج الرأي العام وتهديد السلم الأهلي " . وناشت الوزارة " الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب العراقي لإسنادها من خلال التكاتف والتآزر بهدف البناء والإعمار ومكافحة الفساد بكل اوجهه، ومجابهة الفاسدين بكل اشكالهم خصوصاً الذين يتعكزون على مفردات زائفة من اصحاب التاريخ المفضوح، وازدواجية الاقوال والافعال" . ودعت الوزارة من الإعلام المحايد مساندة الشعب والجهود الوطنية في حربهم ضد الفساد.

انتهى ع.س

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