الكشف عن موعد زيارة روحاني الى العراق

2019/02/28 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة تسنيم للانباء الايرانية، الخميس، أن الرئيس الايراني حسن روحاني سيقوم بزيارة العراق في 11 آذار المقبل.وجاء في خبر للوكالة، أن روحاني "سيقوم بزيارة العراق اعتبار من 11 اذار القادم في اطار ترسيخ العلاقات بين البلدين".

وأضافت أن "وزير النفط بيجن نامدار زنكنه ووزير الخارجية محمد جواد ظريف و المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي قاموا باجراء زيارات الى بغداد لتمهيد أرضية زيارة الرئيس روحاني الى العراق".

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