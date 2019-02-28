عبد المهدي للغانم: جادون بالانفتاح على الكويت ونقيم علاقات ممتازة مع الجميع

2019/02/28 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أن حكومته جادة بالانفتاح على الكويت واقامة علاقات ممتازة مع الجميع وفق رؤية واضحة، فيما اشار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الى حرص بلاده على أمن العراق ووحدته واستقراره.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل في القصر الحكومي اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، والوفد المرافق له"، مبينا أن "اللقاء حضره عدد من اعضاء مجلس الأمة الكويتي وسفير دولة الكويت في بغداد، وعدد من اعضاء مجلس النواب والمستشارين والسفير العراقي لدى دولة الكويت".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، "اننا ننظر بإعتزاز الى علاقاتنا المتميزة مع دولة الكويت، ونحن على يقين بأن مستقبل العلاقات العراقية الكويتية سيكون افضل ونتطلع الى ان تنمو بشكل يتناسب مع مستوى العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف عبد المهدي، "نحن جادون بالانفتاح على الكويت ونقيم في الوقت نفسه علاقات ممتازة مع الجميع وفق رؤيتنا الواضحة ومصالحنا المشتركة مع محيطنا ودول الجوار، ويجب المضي قدما في تطوير العلاقات العراقية الكويتية وتجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية"، داعيا الى "العمل الجاد لبناء أفضل العلاقات وفق المشتركات الكثيرة والثقة المتبادلة".

وأشاد عبد المهدي، بحسب البيان، بـ "حكمة امير الكويت وبحرص القيادة الكويتية على تعزيز علاقات التعاون مع العراق في جميع المجالات".

من جهته، نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي "تحيات أمير الكويت وولي العهد لرئيس مجلس الوزراء والرغبة الجادة في زيادة التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والانتهاء من حل جميع المسائل العالقة وتجاوز التحديات التي تؤخر نمو العلاقات بين البلدين".

وأكد، حرص دولة الكويت على، "أمن العراق ووحدته واستقراره والتطلع الى مستقبل زاهر لعلاقات البلدين وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين لمتابعة اعمالها والاسهام ببناء علاقات تعاون وطيدة تحقق منفعة البلدين والشعبين الشقيقين".

ويبدأ رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم زيارة الى بغداد اليوم الخميس بدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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