ظريف: العالم الراهن مترابط فإما نصل إلى بر الأمان جميعا وإما نغرق جميعا

2019/02/28 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن الذين أنفقوا 7 تريليونات دولار في المنطقة ظروفهم اليوم أسوأ مما كانت عليه في اليوم الأول.وفي كلمة له ألقاها خلال المراسم الدولية التي أقيمت بعنوان (عالم النوروز)، بطهران، قال ظريف أن “تبديل فكر الهيمنة والقوة واستخدام الأسلحة الفتاكة إلى منهج الحوار والتعاطف والتعاضد […]

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