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عبد المهدي للغانم: جادون بالانفتاح على الكويت وتجاوز عقبات الماضي
2019/02/28 | 20:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، لرئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي الغانم والوفد...

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