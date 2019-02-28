2019/02/28 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، لرئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي الغانم والوفد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي للغانم: جادون بالانفتاح على الكويت وتجاوز عقبات الماضي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي للغانم: جادون بالانفتاح على الكويت وتجاوز عقبات الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).