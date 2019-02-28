2019/02/28 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مديرية طرق وجسور المثنى، الخميس، عن تخصيص 500 مليون دينار؛ لتنفيذ أعمال الصيانة لجسر الخضر الكونكريتي جنوب المحافظة، وذلك بعد تسجيل سقوط 3 مركبات من فوقه.وقال مدير طرق وجسور المثنى، كامل مجهول، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (28 شباط 2019) إن “الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن المشروع أمام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (500 مليون دينار لصيانة جسر سقطت من فوقه 3 سيارات!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (500 مليون دينار لصيانة جسر سقطت من فوقه 3 سيارات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).