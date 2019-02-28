الصور الاولى لانفجار الموصل

2019/02/28 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هز انفجار عنيف، الخميس منطقة المجموعة الثقافية في الموصل مركز محافظة نينوى.وقال مراسل “ناس” في نينوى، أن “اطلاق نار عشوائي أعقب الانفجار” فيما لم تصدر تأكيدات رسمية حتى الآن بشأن حقيقة وقوع انفجار ثانٍ بالقرب من بوابة كلية العلوم.

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