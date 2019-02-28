وزارة الموارد: اجمالي الخزين المائي بلغ 26 مليار متر مكعب

2019/02/28 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، ان الخزين المائي في مجمل السدود بلغ 26 مليار متر مكعب، 24 مليار متر منها في السدود الواقعة على

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