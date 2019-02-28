2019/02/28 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب خمسة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة مساء اليوم في منطقة المجموعة الثقافية شمالي الموصل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة خمسة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة شمالي الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة خمسة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة شمالي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).