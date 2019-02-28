اكتشاف سر انقراض إمبراطورية قديمة

2019/02/28 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف العلماء أن سبب اختفاء مدينة أنغكور عاصمة إمبراطورية الخمير، كان بسبب مغادرة السكان لها تدريجيا، إلى أن أصبحت خالية من البشر.ويفيد موقع “Phys.org” بأن علماء من أستراليا وفرنسا توصلوا إلى هذا الاستنتاج، بعد دراستهم عينات من الصخور الرسوبية التي أخذت من الخندق المحيط بأطلال المدينة، حيث تمكنوا من متابعة تغير كثافة […]

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