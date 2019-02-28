الآن | قالت لي
منذ 15 دقيقة
التالي | موجز الأخبار
20:00 القاهرة18:00 جرينتش
اللاحق | وراء الحدث
20:05 القاهرة18:05 جرينتش
أخبار التاسعة
21:00 القاهرة19:00 جرينتش
موجز الأخبار
22:00 القاهرة20:00 جرينتش
القدس
22:05 القاهرة20:05 جرينتش
أخبار المساء
23:00 القاهرة21:00 جرينتش
موجز الأخبار
00:00 القاهرة22:00 جرينتش
وراء الحدث
00:05 القاهرة22:05 جرينتش
موجز الأخبار
01:00 القاهرة23:00 جرينتش
قالت لي
01:05 القاهرة23:05 جرينتش
موجز الأخبار
02:00 القاهرة00:00 جرينتش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كولن: أردوغان خان تركيا وأغرقها في الاستبداد) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كولن: أردوغان خان تركيا وأغرقها في الاستبداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).