2019/02/28 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ إصابة 4 أشخاص كحصيلة اولية لإنفجار الموصل

28/02/2019 20:13:00 PM |

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واع/الموصل/م.ا

أنفجرت سيارة مفخخة ،اليوم الخميس،في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وذكر مصدر أمني لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "سيارة مفخخة أنفجرت في المجموعة الثقافية أمام جامعة الموصل".

وأضاف، ان "أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في حصيلة أولية".

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