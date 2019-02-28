مصدر: إصابة 4 أشخاص بتفجير الموصل

2019/02/28 | 20:23

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بغداد اليوم _ نينوى

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة 4 اشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة المجموعة الثقافية ب...





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