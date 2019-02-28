تقرير: أوبر وليفت قد يمنحان السائقين أسهم بالاكتتاب العام

2019/02/28 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفاد تقرير بأن شركتي "أوبر تكنولوجيز" و"ليفت" سيمنحان بعض سائقيها فرصة المشاركة في طروحتهما العامة الأولية.





وقال تقرير نشرته صحيفته "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، اليوم الخميس، إن كلا الشركتين سوف يشملان برامج خاصة بالسائقين الذين يقدمون خدمة لفترة طويلة ويتمتعون بالنشاط بدرجة عالية.





وأضاف التقرير أن هذه البرامج سوف تمنح هؤلاء السائقين علاوة نقدية مع خيار تحوليها إلى الأسهم الخاصة بالشركتين.





ويعتبر هذا الأمر غير معتاد، بسبب أن المستثمرين العاديين في العادة لا يستطيعون شراء أسهم الشركة خلال الطروحات العامة الأولية كما أن السائقين هم موظفون يعملون بعقود.





ووفقاً للتقرير، فإن خطة أوبر سوف تعطي بعض السائقين إما مكافأة نقدية أو خيار استخدام تلك الأموال في شراء أسهم بسعر الطرح العام الأولي.





وفي الوقت نفسه، ستقوم شركة ليفت بمنح السائقين الذي سيقومون بـ10 آلاف رحلة علاوة بقيمة 1000 دولار وسيكون من حقهم الاحتفاظ بها أو استخدامها للمشاركة في العرض الأولى العام للشركة.





وبحسب الصحيفة، فإن السائق الذي يسجل 20 ألف رحلة على الأقل سوف يكون مؤهلاً للحصول على 10 آلاف دولار نقداً أو ما يعادله من الأسهم.





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