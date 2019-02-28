استقالة وزير بريطاني احتجاجاً على احتمالات تأجيل موعد البريكست

2019/02/28 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تقدم وزير البيئة باستقالته من الحكومة بسبب قرار رئيس الوزراء تريزا ماي بالسماح بتأجيل موعد البريكست حال رفض أعضاء البرلمان في دعم صفقتها المعدلة.





وقال جورج يوستيس المؤيد بشدة للبريكست، اليوم الخميس، إن خطوة الاستقالة ترجع إلى أن قرار رئيسة الوزراء من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي لفرض شروط مقابل أيّ فترة تمديد مطلوبة.





وكان مجلس العموم البريطاني صوت بأغلبية لصالح اقتراح ماي بأن تترك للبرلمان خيار التصويت بشأن تأجيل البريكست إذا لم تستطع الحصول على دعم لصفقة الخروج.





ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست في 13 مارس المقبل قبل الموعد النهائي لتنفيذ عملية مغادرة الكتلة في 29 من الشهر نفسه.





وأضاف العضو في البرلمان البريطاني "يوستيس" أنه يريد أن يتحرر من أجل المشاركة في النقاشات الهامة التي من المقرر أن تحدث في الأسابيع المقبلة.





وكتب "يوستيس" خلال خطاب استقالته المقدم إلى "ماي": إنه لأمر محزن للغاية أن أقرر الاستقالة من الحكومة بعد قرار هذا الأسبوع بشأن السماح بتأجيل مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي.





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