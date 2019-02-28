المشاط يستقبل المبعوث الأممي ويؤكدون على تنفيذ اتفاق السويد

2019/02/28 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، المبعوث

الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في العاصمة صنعاء. وأكد المشاط دعم الجهود والمساعي الأممية الحريصة على تنفيذ الاتفاق

رغم تنصّل الطرف الآخر وعدم الوفاء بالتزاماته وتنفيذ المرحلةِ الأولى

من الخطة التي توصّلت إليها اللجنة المشتركة..من جانبه، شدد المبعوث

الأممي على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى انه سيحثّ

الطرف الآخر على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في السويد

وكذا خطة إعادة الانتشار.

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