خريجو “هندسة النفط” يطالبون بالتعيين

2019/02/28 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل خريجو كلية هندسة النفط مطالبتهم وزارة النفط بزيادة عدد

الدرجات الوظيفية الممنوحة لهم.وتضمنت مطالبهم بالتعيين على ملاك الوزارة واطلاق اكثر من الف درجة

وظيفية لهم، بعد اربعة اعوام من المناشدات.

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