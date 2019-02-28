2019/02/28 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلهز انفجار عنيف، مساء اليوم الخميس، منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للآثار التي خلفها التفجير والذي قيل أنه نفذ بواسطة سيارة مفخخة.وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار أوقع عدداً من المصابين دون تحديد عددهم بعد.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عنيف بمنطقة المجموعة الثقافية في الموصل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عنيف بمنطقة المجموعة الثقافية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).