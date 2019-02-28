قدو:الرئاسات الثلاث تعتزم عقد اجتماع جديد لطرد القوات الأمريكية

2019/02/28 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الخميس، عن عزم الرئاسات الثلاث عقد اجتماع تشاوري جديد لمناقشة طرد القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي، فيما بين أن الاجتماع ألتشاوري سيحول إلى مجلس سياسات حكومية لعقد الاجتماعات الدورية وتوحيد الموقف الحكومي بشتى المجالات.وقال قدو في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “رئاسات الثلاث تعتزم عقد اجتماع تشاوري جديد خلال الأيام المقبلة لمناقشة طرد القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية القتالية”، لافتا إلى إن “اجتماع قصر السلام تطرق بشكل سطحي للتواجد الأمريكي في البلاد دون الخوض بعمق الموضوع”.وأضاف أن “القوى السياسية والرئاسات الثلاث لديها نية بتحويل الاجتماع ألتشاوري إلى مجلس سياسات حكومية لعقد الاجتماعات الدورية وتوحيد الموقف الحكومي بشتى المجالات”، مبينا أن “اجتماع قصر السلام لم يتخذ إي قرار بشكل قطعي”.وأكد النائب عن تحالف الإصلاح علي غاودي، اليوم الخميس، أن الاجتماع التشاوري للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية الذي عقد في قصر السلام أمس الأربعاء لم يتوصل لاتفاق نهائي بشأن طرد القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي، فيما بين أن مجلس النواب سيكون له رأيا أخر من التواجد الأجنبية بداية الفصل التشريعي الجديد.واعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي، امس الأربعاء، عن مناقشة تواجد القوات الأميركية بالعراق خلال اجتماع قصر السلام ببغداد.





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