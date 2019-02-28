عادل عبد المهدي:نحن جادون بالانفتاح على الكويت

2019/02/28 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي, الخميس, أن العراق جاد بالانفتاح على الكويت, داعياً إلى العمل الجاد لبناء أفضل العلاقات وفق المشتركات الكثيرة والثقة المتبادلة.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقته وكالة صدى, إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي, استقبل في القصر الحكومي اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ، والوفد المرافق له”.وأوضح عبد المهدي خلال اللقاء, :”أننا ننظر بإعتزاز الى علاقاتنا المتميزة مع دولة الكويت ، ونحن على يقين بأن مستقبل العلاقات العراقية الكويتية سيكون افضل ونتطلع الى ان تنمو بشكل يتناسب مع مستوى العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط البلدين والشعبين”.وأضاف، :”نحن جادون بالانفتاح على الكويت ونقيم في الوقت نفسه علاقات ممتازة مع الجميع وفق رؤيتنا الواضحة ومصالحنا المشتركة مع محيطنا ودول الجوار ، ويجب المضي قدما في تطوير العلاقات العراقية الكويتية وتجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية “، داعياً إلى “العمل الجاد لبناء أفضل العلاقات وفق المشتركات الكثيرة والثقة المتبادلة”.من جانبه, أشار رئيس مجلس الأمة الكويتي, إلى رغبة بلاده الجادة في زيادة التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والانتهاء من حل جميع المسائل العالقة وتجاوز التحديات التي تؤخر نمو العلاقات بين البلدين .وأكد الغانم, “حرص دولة الكويت على أمن العراق ووحدته واستقراره والتطلع الى مستقبل زاهر لعلاقات البلدين وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين لمتابعة اعمالها والاسهام ببناء علاقات تعاون وطيدة تحقق منفعة البلدين والشعبين الشقيقين”.ا

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