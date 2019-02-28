وزير العمل:ضرورةتغيير سياسة الحكومة لتقليل نسب البطالة

2019/02/28 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، اليوم الخميس، الى ضرورة تغيير سياسة الحكومة في تقليل نسب البطالةوقالت الوزارة في بيان، ان "عبد الزمان ترأس الاجتماع الاول للجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة البلاد".

واوضح عبد الزمان وفقا للبيان، ان "سياسة الحكومات السابقة كانت تدعو الى دعم القطاع الخاص لكنها لم تحقق شيئا على ارض الواقع، مشيرا الى ان الرؤية الجديدة للحكومة هي دعم القطاع الخاص ضمن ستراتيجية موحدة ليكون عملا لحكومة متكاملة".

واضاف عبد الزمان، ان "اعداد سياسة التشغيل الوطنية تم بجهود مباركة وتحتاج الى بعض التحديث قبل عرضها على مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة التركيز على موضوع الرصد والمتابعة والتقويم لبنود السياسة".



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