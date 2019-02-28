نادية مراد تدعو العراق و العالم إلى الوقوف مع الايزيديين في محنتهم

2019/02/28 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال دعت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة نادية مراد و الحاصلة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي الحكومة العراق و المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الايزيدية في محنتهم .حيث قالت مراد في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، ان منذ ان بدأت العمليات العسكرية في مدينة ديرالزور السورية، تتوارد […]

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