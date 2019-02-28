بعد هزيمة داعش ، ومن فوق ركام الجانب الأيمن , أقدّم كنائس الموصل تغنّي للسلام بمشاركة مكوّنات نينوى تحت شعار قدّاس السلام

2019/02/28 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى ساهمت منظمة جسر إلى ..(UPP) الإيطالية بإقامة قدّاس السلام مع مجموعة من شباب نينوى في كنيسة مار توما في المدينة القديمة في قضاء الموصل صباح هذا اليوم المصادف 28 شباط 2019.حضر القدّاس كرم الأعرجي قائممقام قضاء الموصل و راعي أبرشية الموصل […]

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