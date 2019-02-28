في كلاسيكو الليجا.. الريال «يسعى للثأر» وبرشلونة لتسديد «الضربة القاضية»

2019/02/28 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف ريال مدريد، غريمه التقليدي برشلونة بعد غد السبت، في مباراة الكلاسيكو الثانية خلال أربعة أيام، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق الذي يدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري للانتصار هذه المرة.

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