عبد المهدي للغانم: جادون في الانفتاح على الكويت ونقيم علاقات ممتازة مع الجميع

2019/02/28 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم الخميس، على ضرورة تجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية، فيما دعا إلى العمل الجاد لبناء أفضل العلاقات وفق المشتركات الكثيرة بين العراق والكويتي.

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