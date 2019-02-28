بنزيما ينضم الى لائحة ضحايا الكلاسيكو

2019/02/28 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انضم الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، لقائمة اللاعبين الذين سطا لصوص على منازلهم أثناء مشاركتهم في مباريات فرقهم.وعانى بنزيما داخل الملعب وخارجه بعد أن خسر مع ريال مدريد أمام برشلونة 3-0، على ملعب”سانتياغو برنابيو”، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليكتشف سرقة منزله أثناء فترة غيابه للمشاركة في الكلاسيكو.وكشف […]

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