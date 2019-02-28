العامري يبارك للأسرة التعليمية والتدريسية في العراق لمناسبة عيد المعلم

2019/02/28 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العامري في بيان تلقت " الغدير " نسخة منه ان " الأسرة التعليمية والتدريسية في العراق التي عانت طوال السنوات الطويلة الماضية من الحيف الكثير جراء سياسات الاهمال واللامبالاة لتلك الشريحة المهمة في المجتمع. واشار الى انه " لا يمكن لأي بلد النهوض والتقدم ومواصلة البناء ما لم يتوفر لها مستلزمات العيش الكريم بما يحقق اقصى درجات الكرامة والرقي الانساني " . ودعا العامري الحكومة الى الاهتمام بمطالب المعلمين والمدرسين ومنحهم احتياجاتهم المشروعة اضافة الى وضع السبل اللازمة لرعاية التعليم في العراق واصلاح المناهج الدراسية ووضع الأساليب الحديثة ضمن المعادلة التعليمية.

انتهى ع.س

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