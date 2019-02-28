مجلس الوزراء يتخذ قرارا مهما بشان المحاضرين في مدارس بغداد

2019/02/28 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معاون محافظ بغداد لشؤون التربية، صبار المساري، في تصريح صحفي، ان" مجلس الوزراء وافق على إعطاء محاضري بغداد خصوصية بمنحهم 10 درجات عن كل أمر إداري على ان لا تتجاوز الدرجات الإضافية على 30 درجة تضاف فوق المعدل".

وبين، ان" محافظ بغداد "فلاح الجزائري" وجه بتضمين ضوابط التعيينات الجديدة بما يجعل المحاضرين يحصلون على استحقاقهم من هذه الدرجات"، مرجحا، شمول أكثر من 70‎%‎ من المحاضرين في التعيينات التي ستنطلق قريبا جدا".

وأضاف المساري، أن" ألمحافظه أوقفت عملية الفرز في الأيام الماضية رغبة منها في إصدار ضوابط جديدة تنصف شريحة المحاضرين وهو ماتم الموافقة عليه.

وأكد، أن" الضوابط الجديدة ستلزم التربيات في المحافظات كافة بتعيين الخريجين الثاني والثالث من ذوي الاختصاصات التربوية ضمن الدرجات التعويضية التي ستنطلق قريبا جدا".

انتهى..م.ر

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