2019/02/28 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن استشهاد وجرح 14 شخصاً كحصيلة اولية لانفجار الموصل.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: استشهاد وجرح 14 شخصاً بإنفجار الموصل (فيديو)) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: استشهاد وجرح 14 شخصاً بإنفجار الموصل (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).