بالفيديو.. اللحظات الاولى لتفجير الموصل ومصدر يكشف عن الحصيلة الاولية للضحايا

2019/02/28 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة 4 اشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة المجموعة الثقافية بمدينة الموصل.وقال المصدر في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "سيارة مفخخة نوع (كيا - ريو) مركونة امام مطعم (طماطة) قرب كلية العلوم بجامعة الموصل، في منطقة المجموعة الثقافية بمدينة الموصل، انفجرت، مساء اليوم، مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص بجروح متفاوتة، كحصيلة أولية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات امنية وفرق من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وفرضت طوقاً امنياً".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من جامعة الموصل، في الجانب الايسر من المدينة.

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