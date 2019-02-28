6 أقمار صناعية تبدأ خطة

2019/02/28 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق صاروخ يحمل 6 أقمار صناعية شيدتها شركة "أيرباص" وشريكتها "وان ويب"، من غويانا الفرنسية، في أول خطوة ضمن خطة توفير إنترنت فائق السرعة من

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