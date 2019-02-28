عضو في النزاهة لـ “ناس”: إحالة 20 مشروعاً استثمارياً للتحقيق بِتُهم فساد

2019/02/28 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أحالت لجنة النزاهة في مجلس محافظة بابل، الخميس، 20 رخصة استثمارية يشوبها الفساد إلى التحقيق.وقال عضو مجلس النواب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي، اليوم، (28 شباط 2019) إن “هناك أكثر من ٢٠ فرصة استثمارية أحيلت على شخصيات متنفذة في الحكومة المحلية”، من دون أن يسمي الخفاجي تلك الشخصيات، لافتا إلى أن […]

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