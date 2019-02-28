باحثون ومختصون في الشأن الاقتصادي بالبصرة يناقشون اهمية استثمار ميناء الفاو اقتصاديا

2019/02/28 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش باحثون ومختصون في الشأن الاقتصادي استراتيجية النهوض في ميناء الفاو في ندوة اقامها مركز دراسات البصرة والخليج العربي / قسم الدراسات الاقتصادية – جامعة البصرة ت وادارت الجلسة رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في المركز الدراسات باسمه كزار حسن التي قالت في بداية حديثها “لا شك ان مدينة الفاو في حال اذا ما تم استثمارها […]

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