النازحين الايزيديين يصنعون فرص عمل لانفسهم من خلال الزراعة

2019/02/28 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم لانهم مهمشين على الصعيد الحكومي و لان لا يوجد فرص عمل لهم فهم بانفسهم يصنعون الفرص لتستمر حياتهم اليومية، فبينهم المئات من الخريجين و الخريجات ذو مستوى علمي عالي و ايضا مواهب في جميع المجالات و لكن عدم وجود جهة تتبنى هذه المواهب و الصمت الحكومي تجاه الخريجين و الخريجات و […]

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