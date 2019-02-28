2019/02/28 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلهز انفجار عنيف، مساء اليوم الخميس، منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للآثار التي خلفها التفجير والذي قيل أنه نفذ بواسطة سيارة مفخخة من نوع "أسترا".وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار أوقع عدداً من المصابين دون تحديد عددهم بعد، إضافة إلى إحداث أضرار مادية.وتابعت بأن التفجير وقع أمام باب العلوم لجامعة الموصل مقابل مطعم "طماطة"، مشيرةً إلى أن إطلاق نار عشوائي أعقب الهجوم.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، صّعد تنظيم داعش هجماته ضد المدنيين في عدة محافظات عراقية.وأعلن العراق في كانون الأول 2018، استعادة جميع أراضيه من قبضة داعش الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. غير أن التنظيم ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عنيف يهز منطقة المجموعة الثقافية في الموصل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عنيف يهز منطقة المجموعة الثقافية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).