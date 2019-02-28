2019/02/28 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A09qt1AT_uU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة /تظاهرات نضمها منتسبو وزارة الصحه بالمطالبة بشمولهم بالمخصصات المالية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة /تظاهرات نضمها منتسبو وزارة الصحه بالمطالبة بشمولهم بالمخصصات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).