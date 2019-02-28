هادي العامري:العراق منفتح على الجميع وليس عدواً لاي طرف

2019/02/28 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، أن العراق منفتح على الجميع وليس عدواً لاي طرف، مؤكداً المضي في الانتصار بمعركة الاعمار والبناء، فيما اشار رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم الى ان القواسم المشتركة بين البلدين لا يمكن ان يغيرها اي “نظام قمعي”.

وقال مكتب العامري في بيان تلتقه وكالة صدى إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد”، موضحاً أن “اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء تحالف البناء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات بما يتناسب ومصلحة البلدين الشقيقين”.

وأكد العامري بحسب البيان، “المضي في الانتصار بمعركة الاعمار والبناء كالانتصار في الميدان العسكري على تنظيم داعش الارهابي”, مبينا أن “العراق منفتح على الجميع وليس عدوا لاي طرف وقوته تعود على كل جيرانه”.

واضاف العامري انه “يجب ان تتعاون دول المنطقة فيما بينها لتجاوز المشاكل والصعوبات”, داعياً الكويت الى “تكثيف الزيارات والمشاركة الفعلية في ملف اعمار العراق فضلا عن التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين”.

من جانبه، اوضح رئيس مجلس الامة الكويتي ان زيارته الى العراق “تهدف الى التعبير عن مشاعر الشعب الكويتي لشقيقه الشعب العراقي”, مشيرا الى ان “القواسم المشتركة بين البلدين لا يمكن ان يغيرها اي نظام قمعي والكويت من الامير الى اخر مواطن مع عراق موحد ومستقر وقوي”.

وشدد الغانم على ان “زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية ما بين العراق والكويت لها انعكاسات ايجابية على البلدين وان اكثر دولة من مصلحتها وحدة وقوة وسلامة العراق وشعبه هي الكويت”.

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