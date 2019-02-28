فيديو .. وزارة التجارة تعتمد المنظومة الالكترونية لإصدار إجازة الاستيراد الكمركي لهذا السبب

2019/02/28 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التجارة عن اعتمادها المنظومة الالكترونية لإصدار إجازة

الاستيراد الكمركي بهدف تسهيل اجراءات معاملات التجار والمواطنين

وتجنب تلف البضائع..........تقرير : ماهر ميرزا

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