وزارة الاتصالات تعجز عن غلق صفحات سياسية على مواقع التواصل

2019/02/28 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز الاعلام الرقمي، اليوم الخميس، ان وزارة الاتصالات العراقية غير قادرة على اغلاق اي صفحة سياسية على الفيسبوكوذكر بيان للمركز، ان "سياسيا ونائبا سابقا طالب وزارة الاتصالات بحظر صفحات بعض السياسيين لسبب معين؛ وهو طلب غير ممكن من الناحية الفنية والقانونية، اذ لا تمتلك الوزارة صلاحية وامكانية تجعلها قادرة على اغلاق اي صفحة سياسية".

وأضاف، ان "وزارة الاتصالات، بل والحكومة العراقية، لا تستطيع ان تحظر اي صفحة في موقع الفيسبوك، ولا تفرض عليه او تطلب منه اغلاق صفحة سياسية الا اذا كانت مخالفة لمعايير الفيسبوك المعروفة والمنشورة بصورة علنية، وهي قضية هامة يحتاج الجميع الى معرفتها والوعي بها".

وأشار الى، ان "الفيسبوك مؤسسة مستقلة ولا تخضع، في اغلب قراراتها، لأوامر الحكومات ومؤسساتها في العالم، ويجب ان ِيعي الجميع هذه الحقيقة من اجل معرفة سياقات عمل مواقع التواصل في العالم الافتراضي".



انتهى/ ف

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