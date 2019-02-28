علماء روسيا وسويسرا يصنعون أصغر منظومة “ليزر مشطي” بخصائص مذهلة

2019/02/28 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تمكن علماء روس وسويسريون، من تركيب جهاز استشعار كيميائي ليزري شديد الحساسية على رقاقة سيليكون عادية صغيرة الحجم.وعلق على التجربة العالم، أندريه فولوشين، من المركز الروسي لفيزياء الكم، من خلال مقال نشرته مجلة “Nature Communications”، وقال: “أصبح بالإمكان الآن تركيب منظومة بأكملها في جسم يبلغ حجمه أصغر من سينتمتر مكعب واحد، والأهم […]

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