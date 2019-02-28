2019/02/28 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​طالب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الشعب الأحوازي بمواصلة كفاحه ضد الاحتلال الإيراني؛ وذلك بانتخاب رئيس للأحواز العربية.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضاحي خلفان: على الأحوازيين أن ينتخبوا رئيسًا شرعيًّا للأحواز المحتلة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضاحي خلفان: على الأحوازيين أن ينتخبوا رئيسًا شرعيًّا للأحواز المحتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).