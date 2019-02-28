ضربة مدوية جديدة.. إسرائيل تلاحق حقائب الـ

2019/02/28 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يعد ضربة مدوية جديدة لإرهاب ميليشيا حزب الله، تقوم الاستخبارات الاسرائيلية بملاحقة معدات "بي جي اس" تقوم إيران بتهريبها للميليشيا من أجل تطوير صواريخها الغبية لتكون أكثر دقة!

وقالت تقارير استخباراتية إسرائيلية، إن إيران بدأت تتحول إلى تزويد حزب الله بمعدات "جي بي أس" صغيرة لتحويل آلاف المقذوفات بحوزته إلى صواريخ موجهة بشكل دقيق.

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