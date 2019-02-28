انفجار سيارة مفخخة قرب جامعة الموصل

2019/02/28 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانفجار سيارة مفخخة قرب جامعة الموصل في منطقة المجموعة الثقافية بأيسر الموصل.

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