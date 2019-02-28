2019/02/28 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعبين سينضمون لمعسكري المنتخب الاولمبي في اربيل و قطر وهم كل من ابراهيم ازور و عمر صدام و محمد سامي و حسين فيصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعبين سينضمون لمعسكري المنتخب الاولمبي في اربيل و قطر وهم كل من ابراهيم ازور و عمر صدام و محمد سامي و حسين فيصل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاعبين سينضمون لمعسكري المنتخب الاولمبي في اربيل و قطر وهم كل من ابراهيم ازور و عمر صدام و محمد سامي و حسين فيصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).