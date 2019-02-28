خلية الاعلام الأمني: استشهاد مدني وجرح 13 في انفجار السيارة المفخخة في الموصل

2019/02/28 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني قبل قليل، استشهاد مدني وجرح 13 في انفجار السيارة المفخخة في الموصل.

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