اصابة 4 من الحشد الشعبي في الموصل

2019/02/28 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الخميس ، عن انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للحشد الشعبي جنوب غربي الموصل.

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