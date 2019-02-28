كوريا الشمالية: موقفنا من السلاح النووي لن يتغير حتى بوجود مفاوضات جديدة

2019/02/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يانغ هوو أن موقف بلاده الحالي من السلاح النووي لن يتغير حتى ولو عرضت الولايات المتحدة إجراء مفاوضات جديدة.وقال يونغ هو: “من الصعوبة بمكان أن أقول، إن لدى كوريا الشمالية والولايات المتحدة القدرة على الاتفاق في إطار المقترحات الحالية للأطراف”، مشيرا إلى أن بلاده تعهدت بوقف […]

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